Duitse politie onderzoekt “poging tot moord” nadat studenten ziek worden na drinken van melk of water uit universiteitskeuken

De slachtoffers hadden op de campus van de technische universiteit van Darmstadt iets gedronken, waar een "gevaarlijke stof" aan was toegevoegd. Uit een politierapport blijkt dat alle slachtoffers te kampen kregen met plotse misselijkheid. Sommigen onder hen zagen hun ledematen blauw uitslaan, klinkt het.



De politie vermoedt dat het middel, dat een scherpe geur had, afgelopen weekend in de drank is gestopt. Het gaat daarbij om watercontainers en pakken melk in drie verschillende vrij toegankelijke, kleine keukens op de campus. De politie in de stad ten zuiden van Frankfurt heeft vastgesteld om welk spul het gaat, maar wil nog niet zeggen wat het was omdat het onderzoek naar de dader nog loopt.