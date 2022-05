Duitse politie onderzoekt mysterieuze vondst in Russisch persbureau in Berlijn

“Onze forensische technici onderzoeken nu of er een gevaar was of niet”, zegt Thilo Calbitz, woordvoerder van de Berlijnse politie. “We kunnen niet zeggen of het al dan niet gevaarlijk was, of het iemands idee was van een slechte grap.” Meer details worden vandaag nog bekendgemaakt. De politie kan niet zeggen of het incident als een aanval op het persbureau beschouwd moet worden.