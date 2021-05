Duitse politie gelooft dat Maddie McCann vermoord werd in Portugal en niet door hoofdverdachte werd meegenomen naar Duitsland

Volgens de Duitse politie zou de Britse peuter Madeleine ‘Maddie’ McCann vermoord zijn in Portugal en werd ze niet meegenomen naar Duitsland door de hoofdverdachte in de zaak: de Duitser Christian Brückner (43). Dat heeft de openbare aanklager Hans Christian Wolters gezegd aan de Britse krant The Mirror .

Maddie was 3 jaar toen ze op 3 mei 2007 verdween uit de vakantieflat die haar ouders huurden in de Ocean Club in Praia da Luz in de Algarve. Dat gebeurde toen haar vader en moeder wat verderop met vrienden zaten te eten. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Afgelopen week zou het meisje 18 jaar geworden zijn. Hoofdverdachte in de zaak is een Duitser die in eigen land een celstraf uitzit in een ander dossier.

De Duitse politie dacht eerder dat Christian Brückner het meisje meegenomen had naar Duitsland, maar gelooft nu dat ze in Portugal vermoord is. Openbare aanklager Hans Christian Wolters houdt vol dat er “concreet bewijs” is dat aantoont dat Brückner Maddie vermoordde, maar heeft nog nooit details gegeven. Wolters vertelde aan The Mirror ook dat hij “optimistisch” is dat het gerecht de zaak zal oplossen.

Lichaam

Afgelopen zomer werd er nog gegraven in de Duitse stad Hannover, waar Brückner ooit verbleef. Politie zou op zoek geweest zijn naar computermateriaal en andere spullen. Niet naar een lichaam, want Brückner zou volgens Wolters de grond niet in zijn bezit gehad hebben toen Maddie verdween.

Volledig scherm Christian Brückner en Maddie McCann. © BILD/EPA

Enkele dagen geleden postten de ouders van Maddie op hun website nog een boodschap naar aanleiding van de 18de verjaardag van hun dochter. “Wij klampen ons vast aan de hoop, hoe klein die ook mag wezen, dat wij Madeleine zullen terugzien”, aldus Kate (53) en Gerry (52) McCann.

Brückner kwam in juni vorig jaar in het vizier als verdachte in de zaak. De seksuele delinquent zou volgens het gerecht dit jaar in staat van beschuldiging gesteld worden. De advocaat van de verdachte houdt vol dat Brückner niets te maken heeft met de verdwijning van Maddie.

