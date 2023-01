Duitse politie gaat verder met ontruimen 'bruinkooldorp' Lützerath

Grootscha­li­ge evacuatie om bom onschade­lijk te maken in Freiburg

In de Duitse stad Freiburg is vandaag met succes een 500 kilo zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Gebouwen in een straal van 500 meter rond de vindplaats werden ontruimd en toegangswegen werden afgesloten. Zowat 4.000 mensen werden geëvacueerd, onder wie ongeveer 150 patiënten van het universitair ziekenhuis van de stad.

14 januari