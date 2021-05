Duitse politie doet raids naar georganiseerde smokkel Vietnamese migranten

De Berlijnse hoofdstad geldt al jaren als een centrum van bendes die Vietnamezen smokkelen. Dé draaischijf is een enorme Aziatische markt in het oostelijke district Lichtenberg. Er zijn daar ongeveer 350 winkels en het omliggend gebied speelt volgens de autoriteiten dank zij zijn infrastructuur en logistiek een rol in dergelijke smokkeloperaties.

Zowel in Lichtenberg als Bratislava is een vrouw gearresteerd. Zij gelden als leiders van de professionele smokkel en zouden mensen uit Vietnam via flats in Slovakije naar Duitsland hebben gesmokkeld. Er zijn bedragen van 13.000 tot 21.000 euro gevraagd. Volgens de politie werden de betrokkenen dan gedwongen te werken in nagel- of massagesalons of zogeheten prostitutieflats om hun schulden te kunnen betalen.