Duitse politie bevrijdt 25-jarige vrouw uit handen van sekte, Nederlandse ‘profeet’ aangehouden

“Vader van leerling en moordenaar van Samuel Paty wisselden berichten uit”

20 oktober De vader van de leerling die op de sociale media tegen leraar Samuel Paty had gestookt, heeft de dagen voor de moord op de leraar berichten uitgewisseld met de dader, zo is dinsdag van een bron dicht bij het dossier vernomen. Ondertussen is een scholier opnieuw in voorarrest geplaatst, nadat hij zondag al opgepakt en daarna vrijgelaten was.