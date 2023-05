Duitse politie arresteert daders die miljoenen uit kluizen stalen

Amerikaan­se denktank: “Rusland zette moordaan­slag op Poetin in scène om nieuwe massamobi­li­sa­tie te rechtvaar­di­gen”

De vermeende “moordaanslag” op de Russische president Vladimir Poetin is hoogstwaarschijnlijk in scène gezet door Rusland. Het Kremlin hoopt daarmee een nieuwe grootschalige mobilisatie van Russische burgers naar de frontlinie te rechtvaardigen. Dat beweert de Amerikaanse denktank ‘the Institute for the Study of War’ (ISW). “Rusland wil zijn burgers laten geloven dat de oorlog voor hen van levensbelang is. Het doel van de valse aanval is om strengere mobilisatiemaatregelen te rechtvaardigen”, klinkt het.