Duitse politie: aantal daders gijzeling apotheek Karlsruhe nog onduidelijk

Rode steentjes of water? Verschil­len­de mensen in Utrecht doorweekt nadat ze per ongeluk in vijver stappen

Wat is het echt: een bak met rode steentjes of een vijver? Verschillende mensen in Utrecht dachten duidelijk het eerste, en zaten al snel tot aan hun middel in het water. Per ongeluk natuurlijk, al leken het eerder scènes uit een grappige video. De gemeente heeft ondertussen dan maar besloten om een waarschuwingsbord bij de vijver te zetten. “Ik snap niet hoe je hierin kan terechtkomen”, vertelt iemand. Een andere persoon werkt vlakbij de vijver en zag een vrouw tot aan haar borst in het water staan: “Het is misschien niet zo lief van mij, maar ik moest er hard mee lachen.” Wat de rode laag dan wel is? Het zou gaan om grote kroosvaren, die vaak op het water drijven van sloten en grachten.