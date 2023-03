Duitse politie: 53 agenten en 2 demonstranten gewond bij betoging tegen rechts-populistische partij AfD

Frankrijk maakt zich op voor week vol protest tegen pensioen­her­vor­ming: vanaf vanavond al wegblokka­des mogelijk

In het kader van het protest tegen de Franse pensioenhervorming, zijn er vanaf zondagavond acties mogelijk in de transportsector in Frankrijk. De vakbonden FNTL en FO/UNCP hebben in een persbericht de vrachtwagenchauffeurs opgeroepen om vanaf 22 uur het werk neer te leggen. Ook bij het energieconcern Electricité de France (EDF) werd het werk dit weekend voor een deel stilgelegd. Volgens vakbonden is dit nog maar “een opwarmertje” naar het begin van een nieuwe golf stakingen om te protesteren tegen de pensioenhervormingen van de overheid.