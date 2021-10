Duitse politici herdenken soldaten die omkwamen in Afghanistan

Er was geen operatie die het Duitse leger zo gepijnigd heeft als Afghanistan, zei Kramp-Karrenbauer. "Nooit eerder was een operatie zo lang, intensief, gevaarlijk", zei zij. Het leger heeft haar opdracht die het parlement gegeven heeft volbracht, zei ze. Toch moet volgens haar ook vastgesteld worden dat Duitsland in Afghanistan meer wou verwezenlijken dan waartoe het leger in staat was.

“Overwinning van taliban is bitter les”

Steinmeier waarschuwde dan weer voor foute conclusies uit de machtsovername van de taliban. "Voor mij staat vast: de val van Kaboel was een breekpunt. We staan op een tweesprong die ons ertoe dwingt om zelfkritisch na te denken over onze verantwoordelijkheid in de wereld, onze mogelijkheden en de grenzen daaraan", zei Steinmeier woensdag in Berlijn. "Ik hoop dat we over twintig jaar niet op deze tweesprong zullen terugblikken en zeggen: berusting en terugtrekking was het antwoord op Afghanistan. Het was de foute les!" Steinmeier is overtuigd: "De Duitse buitenland- en veiligheidspolitiek na Afghanistan moet eerlijker, verstandiger en sterker.”