Duitse piloot vliegt traject in de vorm van enorme injectienaald

Verliefde Schot op jetski vaart 4,5 uur naar coronavrij eiland Man en vliegt de cel in

15 december Naar het Britse eiland Man reizen mag in deze coronatijden enkel met speciale overheidsdocumenten. Dit omzeilen met een jetski is een overtreding. Iets waar een verliefde Schot over mee kan praten.