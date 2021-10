Duitse partij CDU vernieuwt volledig partijbestuur na slechte resultaten

Hoorzit­ting Polen en Hongarije om koppeling rechts­staat aan EU-geld vandaag van start

4:11 Bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg vinden vandaag en morgen hoorzittingen plaats over de koppeling tussen het naleven van de rechtsstaat in een EU-land en uitbetaling van Europese subsidies. Hongarije en Polen willen dat de verordening waarin dit is vastgelegd nietig wordt verklaard.