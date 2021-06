Duitse onderzoekers: “Verdwijning Madeleine McCann zou binnen enkele maanden opgelost kunnen zijn”

Hans Christian Wolters, de openbare aanklager in de zaak rond de verdwijning van het Britse meisje Madeleine ‘Maddie’ McCann, zegt dat het onderzoeksteam in Portugal “veel vordering” boekt. Volgens hem zou de zaak “binnen enkele maanden opgelost kunnen zijn”, zo bericht de Britse krant The Mirror . Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 uit de vakantieflat die haar ouders huurden in de Ocean Club in Praia da Luz in de Algarve.

Het afgelopen jaar heeft het onderzoeksteam “zeer interessante tips” gekregen, vertelt Hans Christian Wolters die het onderzoek naar de Duitse verdachte Christian Brückner (43) leidt. “We zijn blij met de meldingen na onze oproep aan getuigen om zich te melden. Maar helaas zijn nog niet al onze vragen beantwoord.”

Brückner, die eerder veroordeeld werd voor pedofilie, woonde in een camper in de buurt van Praia da Luz in de Algarve waar Madeleine in 2007 verdween. Het Britse meisje was toen drie jaar oud. De Duitse en Britse politie kregen Brückner in 2017 in het vizier als verdachte, maar maakten de informatie pas in juni bekend.

Sindsdien hebben onderzoekers een reeks getuigen geïnterviewd in Duitsland en Portugal, onder wie de Britse ex-vriendin van Brückner. Zij beweert dat hij haar ooit ernstig heeft aangevallen. Afgelopen zomer werd er nog gegraven in de Duitse stad Hannover, waar Brückner ooit verbleef. Politie zou op zoek geweest zijn naar computermateriaal en andere spullen. Niet naar een lichaam, want Brückner zou volgens Wolters de grond niet in zijn bezit gehad hebben toen Maddie verdween.

De Duitser ontkent betrokken te zijn bij de verdwijning van Madeleine McCann en weigert met de politie te praten. Op de vraag wanneer Brückner nog eens zal ondervraagd worden, antwoordt Wolters: “Aan het einde van ons onderzoek. Wanneer we ons onderzoek afgerond hebben, zullen we ook het publiek informeren over het resultaat en met verdere details komen.”

Volledig scherm Hans Christian Wolters © EPA

Onderzoekers maakten vorig jaar bekend dat de mobiele telefoon van Brückner afging in de buurt van het resort waar Madeleine verdween. Wolters, die gelooft dat Madeleine dood is, weet nog altijd niet door wie Brückner die avond werd gebeld. De ouders van Madeleine, Kate en Gerry, weigeren de hoop op te geven. Ze geloven dat hun dochter nog in leven is. “Wij klampen ons vast aan de hoop, hoe klein die ook mag wezen, dat wij Madeleine zullen terugzien”, schreven de ouders vorige maand nog op hun website. ‘Maddie’ zou dit jaar achttien zijn geworden.

Brückner zit momenteel een gevangenisstraf van zeven jaar uit voor de verkrachting van een vrouw in Praia da Luz. Ook loopt er een onderzoek naar een zedenmisdrijf op een speelplein in de Algarve.

Volledig scherm Gerry en Kate, de ouders van Madeleine McCann. © AFP

Volledig scherm Het huis in Portugal waar Brückner woonde toen Madeleine McCann verdween. © AFP