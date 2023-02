Duitse onderzoekers leggen kinderpornonetwerk op dark web plat

In totaal zijn drie platforms op het dark web afgesloten. Op de platforms waren duizenden gebruikers van binnen en buiten Duitsland actief. Ze verspreidden naar verluidt meer dan 20.000 kinderpornografische foto’s en video’s en publiceerden 120.000 berichten per maand. “De daders zullen worden veroordeeld en verantwoordelijk worden gesteld”, zei het hoofd van de Beierse politie Harald Pickert. “Het dark web is geen wetteloze plek’, klonk het.

Het onderzoek begon in 2019. De Beierse rechercheurs konden verbanden leggen met de VS, Groot-Brittannië en Australië toen ze het in beslag genomen bewijsmateriaal doorzochten. Om de verantwoordelijken voor het platform beter te kunnen onderzoeken, kwamen internationale deskundigen in München bijeen. De in Duitsland gearresteerde verdachte zou een moderator van een van de platforms zijn geweest. De 22-jarige werd in november in Bonn opgepakt.