Duitse officier staat terecht voor voorbereiden aanslagen onder dekmantel van Syrische vluchteling

Je laten registreren als Syrische asielzoeker en daarna wapens, munitie en explosieven verzamelen voor aanslagen die vluchtelingen in diskrediet brengen. Zo luidt in grote lijnen de beschuldiging aan het adres van een Duitse legerofficier die vanaf vandaag terechtstaat in Frankfurt. Eerste luitenant Franco Albrecht (32) uit Offenbach noemt de beschuldigingen ‘een farce'.

De openbaar aanklager beschuldigt hem van het voorbereiden van ernstige en staatsgevaarlijke gewelddaden uit extreemrechtse overtuiging als ook van inbreuk op de Duitse (oorlogs-)wapenwetgeving. Albrecht zou aanslagen hebben willen plegen op hooggeplaatste politici en publieke figuren die zich inzetten voor vluchtelingen. Door te doen voorkomen dat het om terreurdaden van een erkende asielzoeker ging, wilde hij volgens de aanklacht het vertrouwen in het asielbeleid schaden.

Albrecht ontkent. “Ik ben geen staatsvijand en rechtsextremist en heb nooit acties gepland ten nadele van iemand”, verklaarde hij voor aanvang van het proces tegenover de media. In een interview met de Duitse tak van de Russische nieuwszender RT, dinsdag, zei de beroepsmilitair dat hij tekortkomingen in het asielstelsel wilde onderzoeken na berichten in de media over terroristen die in 2015 met de vluchtelingenstroom zouden zijn meegekomen. De tijdens huiszoekingen gevonden vuurwapens (4), patronen (ruim 1000) en explosieven (ruim 50) waren volgens hem bedoeld om zichzelf en zijn familie te beschermen. Twee publicaties op een USB-stick - het Mujahedin explosievenhandboek en een oorlogshandleiding van een Zwitserse officier uit de Koude Oorlog - stamden volgens hem uit zijn opleidingstijd.

Schoonmaakster

De zaak kwam begin 2017 aan het rollen door een schoonmaakster op de luchthaven van Wenen. Zij ontdekte in een gehandicaptentoilet een geladen pistool. De vrouw waarschuwde de politie, die Albrecht twee weken later arresteerde toen hij het wapen kwam ophalen. Zijn vingerafdrukken leverden in de databank van de Oostenrijkse politie een match op met een Syrische oorlogsvluchteling uit Beieren. De politie liet hem gaan maar waarschuwde de Duitse collega’s, die een onderzoek begonnen. De ‘vluchteling’ bleek een Duitse legerofficier te zijn die contact had met een onderofficier die een netwerk leidde dat zich voorbereidde op de ineenstorting van de staatsordening.

Quote Ik ben geen staatsvij­and en rechtsex­tre­mist Franco Albrecht

Volgens de aanklager zijn er talrijke aanwijzingen dat Albrecht van plan was al eerder tot actie over te gaan. Hij zou medewerkers hebben bespioneerd van een stichting die strijdt tegen racisme en rechtsextremisme en schreef de namen van de voorzitter alsook die van de toenmalige minister van Justitie Heiko Maas (nu minister van Buitenlandse Zaken) en Groenen-coryfee Claudia Roth op een ‘dodenlijst’. De beroepsmilitair ontkent dat het ging om een lijst met doelwitten.

Hij werd in april 2017 gearresteerd maar het hooggerechtshof beval zeven maanden later zijn vrijlating omdat het onderzoek ‘het dringende vermoeden’ van de voorbereiding van een ernstig en staatsgevaarlijk geweldsdelict niet staafde. Het federaal parket ging in beroep en leverde nieuw bewijs waarna de aanklacht alsnog werd erkend.

Volledig scherm Franco Albrecht tijdens zijn interview met de Russische nieuwszender RT, dinsdag. © Videostill YouTube

Reeks misstanden

Het onderzoek tegen de eerste luitenant bracht een reeks misstanden aan het licht die nog niet zijn opgelost. Zo worstelt het Duitse leger nog steeds met rechtsextremisme in de gelederen. Albrecht schreef in 2013 tijdens zijn opleiding aan de prestigieuze Franse militaire academie Saint-Cyr een masterscriptie waarin hij stelde dat staten die migratie toelaten ‘volkerenmoord’ plegen. De Duitser schreef ook over samenzweringstheorieën over de joodse wereldheerschappij. Hoewel historici zijn scriptie bestempelden als ‘een racistische oproep’ vloog de Duitser er niet uit.

De wapens en munitie die Albrecht volgens de aanklacht stal van het leger, zijn evenmin een op zichzelf staand geval. Zo kwam onlangs naar buiten dat commando's van het elitekorps KSK ongestraft gestolen munitie en explosieven mochten terugbrengen.

Schoensmeer

Dat de Duitser met slechts wat schoensmeer en make-up op zijn gezicht en een verzonnen verhaal werd erkend als asielzoeker, bracht grote tekortkomingen aan het licht in de asielprocedure. Zo sprak Albrecht slechts gebrekkig Arabisch en schakelde de Marokkaanse tolk over op het Frans toen hij vertelde over zijn Franssprekende voorouders van een christelijke minderheid uit Damascus. Niemand controleerde dat verhaal en de verantwoordelijken bleven onbestraft.

Franco Albrecht hangt een maximale gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd.

Volledig scherm De eerste luitenant claimde voor het begin van de rechtszaak tegenover de media zijn onschuld. © AP