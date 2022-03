Duitse ngo redt meer dan 70 migranten op Middellandse Zee

Student doodt leerkracht met machete op school in Praag: “Gisteren hadden ze ruzie gekregen”

In de Tsjechische hoofdstad Praag is een leerkracht deze ochtend op school met een machete om het leven gebracht. De dader nam de benen, maar kon intussen gevat worden. Volgens de schooldirecteur is een van zijn leerlingen door het lint gegaan.

15:48