Duitse moeder veroordeeld voor maandenlang martelen dochtertje: “Zonder hulp was ze overleden”

De 23-jarige ex-partner van de vrouw, niet de biologische vader van het meisje, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar wegens medeplichtigheid. Zijn vriendin en hij onthielden het meisje maandenlang voldoende voedsel in hun appartement in de stad Bergheim (Noordrijn-Westfalen). Daarmee martelden ze haar niet alleen, maar brachten ze haar ook in levensgevaar, oordeelde de rechtbank.

Toen jeugdzorgmedewerkers het meisje in augustus 2020 redden, woog ze nog slechts 8,2 kilo bij een lengte van 98 centimeter. Dat is maar liefst 10 kilo minder dan het gemiddelde gewicht voor een meisje van deze leeftijd (18,2 kilo), blijkt uit de gezondheidsrapportage (GBE) van de Duitse federale overheid. “Het slachtoffertje bestond alleen nog uit huid en botten”, aldus de rechtbank. Volgens de openbaar aanklager zou het meisje van de honger zijn omgekomen zonder hulp van buitenaf.

Negatieve gevoelens

De twee daders martelden de kleuter volgens de rechtbank ook geestelijk door haar in afzondering te houden in de donkere en niet geventileerde kinderkamer. Het meisje bracht haar dagen door zonder kleding en met slechts een luier in een door braaksel en uitwerpselen bevuild bed.

Ondanks dat de moeder en haar ex-vriend ten laatste begin augustus al geweten zouden hebben dat het meisje in acuut levensgevaar verkeerde, zochten ze geen medische hulp voor haar. Motief voor het martelen waren volgens de rechtbank de ‘negatieve gevoelens’ van de moeder jegens de biologische vader. Hij wilde het kind niet en verliet de vrouw tijdens de zwangerschap.

Kleuterschool

De zaak kwam aan het rollen dankzij de nieuwe kleuterschool van het meisje. Die waarschuwde de jeugdzorg medio augustus omdat ze niet was komen opdagen. Het slachtoffertje knapte in het ziekenhuis op en werd na een verblijf bij een pleeggezin ondergebracht in een gespecialiseerde onderwijsinstelling.

