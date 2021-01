Duitse ministers hopen met nieuw vliegtuig voortaan wél op tijd aan te komen

Sneeuw blokkeert wegen in Madrid: zorgverle­ners moeten soms uren stappen om ziekenhuis te bereiken

14:02 Sneeuwstorm Filomena heeft lelijk huisgehouden in de Spaanse hoofdstad Madrid. Sommige zorgverleners moeten er uren door de sneeuw stappen om het ziekenhuis te bereiken waar ze hun uitgeputte collega’s aflossen. Met de wagen is er geen doorkomen aan. Ook het treinverkeer ligt stil. Het sneeuwt inmiddels niet meer, maar de koudegolf zou nog een week aanhouden. De combinatie van de sneeuwstorm en de coronapandemie is dramatisch.