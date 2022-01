Duitse minister vreest klimaatdoelen 2030 te missen

Duitsland haalt zijn klimaatdoelstellingen in 2030 zeker niet als geen verregaande maatregelen worden getroffen, waarschuwt de nieuwe Duitse minister van Economische Zaken en Klimaatbescherming Robert Habeck. "De komende jaren moeten we efficiënter en sneller worden", aldus de bewindsman van de Groenen, die maande de inspanningen te verdriedubbelen om de "gigantische" taak te volbrengen.

Bij ongewijzigd beleid zou Duitsland tegen het einde van het decennium zijn broeikasgassen met slechts 50 procent hebben verminderd in plaats van de beoogde 65 procent ten opzichte van 1990, zei Habeck. "Dat is 200 miljoen ton te veel."

De doelstelling voor het afgelopen jaar wordt in ieder geval ruimschoots gemist, er wordt zelfs een toename van de uitstoot met 4 procent genoteerd. Al met al is er op alle niveaus "een aanzienlijke achterstand" op het vlak van klimaatbescherming.

Qua hernieuwbare energie is volgens Habeck de afgelopen jaren veel te weinig gebeurd. Het land heeft nog maar acht jaar om het aandeel hernieuwbare energie op 80 procent te krijgen, terwijl dat nu 42 procent is.

De regering heeft zich ten doel gesteld het gebruik van kolen voor 2030 uit te faseren, acht jaar eerder dan voorheen het plan was. Doordat er vorig jaar minder wind was is het aandeel van die vervuilende energiebron echter relatief gestegen. De sluiting van de laatste zes kernreactoren die eind dit jaar moet zijn voltooid zal de CO2-uitstoot met nog eens 40 miljoen ton verhogen.

Windenergieprojecten

Om het tij te keren is het de bedoeling dat 2 procent van het landoppervlak wordt gereserveerd voor windenergieprojecten, grofweg vier keer zo veel als nu. Habeck beloofde de bureaucratische rompslomp voor goedkeuring fors terug te dringen en riep op het verzet te staken. "Het is nodig dat iedereen meedoet."

Verder wordt het verplicht nieuwe bedrijfsgebouwen met zonnepanelen te bedekken. Dat zou ook de norm moeten worden bij nieuwe woningen. De overheid gaat helpen met investeringen in waterstof en het groener maken van de productie in fabrieken. Tegen 2030 moeten 15 miljoen elektrische auto's op de wegen rijden. Er moeten dan jaarlijks 100.000 laadpunten bijkomen.

De regering van bondskanselier Olaf Scholz wil dat Duitsland in 2045 klimaatneutraal is. De sociaaldemocraat heeft de aanpak van klimaatverandering als topprioriteit bestempeld en de grootste economische en industriële transformatie in een eeuw in het vooruitzicht gesteld. De wetgeving voor de plannen moet nog dit jaar door het parlement worden goedgekeurd, is het streven.