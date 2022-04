Duitse minister van Volksgezondheid roept bevolking op binnen mondmasker te dragen: “Klein offer”

18-jarige gamer zegt dat hij gered is door zijn koptele­foon

De 18-jarige Jonathan Gonzalez is in Californië rond middernacht met zijn vrienden aan het gamen wanneer er plots iets tegen zijn hoofd vliegt. De jongen kijkt bang op en ziet meteen een kogelgat in zijn raam. Al snel beseft Jonathan dat hij geraakt is door een kogel. Naar verluidt zou zijn Razer-koptelefoon hem hebben gered en zo een tragedie hebben voorkomen. “Het voelde alsof je een fietshelm draagt en iemand gewoon op de bovenkant van je hoofd slaat”, vertelt Jonathan.

14 april