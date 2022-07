Duitse minister van Economie: "Duitsland kijkt aan tegen grootste energiecrisis ooit”

Politie­hond overlijdt nadat hij leven redt van Amerikaan­se agent

Politiehond Frankie wordt geëerd voor het beschermen van zijn begeleider in een dodelijke confrontatie. De 11-jarige Belgische herder is de eerste hond die sterft tijdens zijn dienst in de staat Massachusetts in de Verenigde staten. Frankie was een bijna negen jaar oude veteraan van de staatspolitie van Massachusetts.

