Duitse minister: “Russisch olie-embargo is beheersbaar"

Texaans hof van beroep stelt executie van moeder van 14 kinderen op de valreep uit

Het hof van beroep in de Amerikaanse staat Texas heeft maandag op de valreep de executie van Melissa Lucio uitgesteld. Er zijn ernstige twijfels gerezen of de moeder van veertien kinderen wel verantwoordelijk is voor de dood van haar 2-jarige dochter in 2007. Woensdag zou haar doodstraf worden voltrokken.

