Duitse minister noemt coronasituatie zorgelijker dan ooit tevoren

Mogelijk 2 gevallen van nieuwe variant in ons land opgedoken: dit zegt viroloog Marc Van Ranst

De nieuwe coronavariant die is opgedoken in het zuiden van Afrika, is mogelijk ook al in ons land vastgesteld. Volgens viroloog Marc Van Ranst zijn er twee stalen die onderzocht worden. Dat bevestigt hij bij HLN LIVE. Wat weten we op dit moment over de nieuwe variant? En zullen onze vaccins wel voldoende werken? Bekijk hieronder de belangrijkste antwoorden van Van Ranst.

11:03