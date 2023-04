Duitse minister: “Niet het moment om het over Oekraïense NAVO-lidmaatschap te hebben”

"De deur staat op een kier, maar het is niet het juiste moment om hier nu over te beslissen", zei hij tegen de Duitse zender ZDF. Deze mogelijkheid kan volgens hem niet ernstig overwogen worden ten tijde van de oorlog die Rusland veertien maanden geleden begonnen is.

Oekraïense NAVO-lidmaatschap op agenda van top in juli: “De toekomst van Oekraïne is in de NAVO”

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg had eerder donderdag Oekraïne beloofd dat de kwestie van het lidmaatschap op de volgende top van de NAVO, in juli in Vilnius, besproken zal worden. Stoltenberg zei tijdens een verrassingsbezoek aan Kiev ook dat "de toekomst van Oekraïne in de NAVO is".