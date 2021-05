Duitse minister neemt ontslag na controverse over plagiaat in doctoraatsthesis

Franziska Giffey is sinds 2018 minister van Familiezaken in Duitsland. In februari 2019 kwam ze onder vuur te liggen nadat er beschuldigingen kwamen van plagiaat in haar doctoraatsthesis uit 2010. De Vrije Universiteit van Berlijn onderzocht de thesis datzelfde jaar en nam uiteindelijk de beslissing om de minister te berispen. Haar academische titel werd niet ingetrokken.

De afgelopen dagen werd de discussie rond de kwestie opnieuw opgerakeld. Giffey reageerde dat ze de thesis “zo goed mogelijk” had proberen te schrijven en dat ze “spijt heeft als ze daarbij fouten heeft gemaakt”. Toch besloot de minister om afstand te nemen van haar functie. Ze diende officieel haar ontslag in bij bondskanselier Angela Merkel.

Niet de eerste keer

Doctoraatsthesissen hebben al eerder voor controverse gezorgd in Duitsland. Zo nam in 2011 de toenmalige minister van Defensie Karl-Theodor zu Guttenberg ontslag nadat hij zijn doctoraatstitel was verloren. Grote delen van zijn thesis zouden niet zijn eigen werk geweest zijn. Twee jaar later, in 2013, trad ook de toenmalige minister van Onderwijs Annette Schavan af nadat haar oud-universiteit haar titel had ingetrokken.