Duitse minister na hevige oudejaarsrellen: “Hebben groot probleem met bepaalde jonge mannen met migratieachtergrond”

Huidige paus als voorganger, drie kisten, tienduizen­den toeschou­wers: zo verliep de begrafenis van emeritus paus Benedictus XVI

De emeritus paus Benedictus XVI is vandaag begraven in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. De afgetreden paus overleed op oudejaarsdag op 95-jarige leeftijd. Tienduizenden gelovigen waren toegestroomd op het Sint-Pietersplein. De rouwplechtigheid werd voorgegaan door paus Franciscus. Het was de eerste keer dat de mis voor een overleden paus werd opgedragen door de nieuwe paus.

13:22