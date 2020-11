Duitse minister boos na vergelijking coronabetogers met nazislachtoffers: "Niets verbindt deze protesten met verzetsstrijders. Niets!”

Ophef over Duits meisje (11) dat haar clandes­tien verjaar­dags­feest vergelijkt met situatie Anne Frank: “Angst dat buren me zouden verklikken”

18 november Tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Karlsruhe is opschudding ontstaan over de uitspraken van een elfjarig meisje dat het spreekgestoelte beklom. De tiener vergeleek haar ‘geheim’ verjaardagsfeestje in coronatijden met het leven van het Joodse meisje Anne Frank in het Achterhuis tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die opmerking is niet in goede aarde gevallen. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen dat er een strafbaar feit is gepleegd, maar de afschuw bij Duitse politici en de arm der wet is wél heel groot.