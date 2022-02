Duitse minister blijft ijveren voor vaccinatieplicht

Politie probeert te achterha­len wat er exact met vermiste Paislee (6) gebeurde: dit is wat we al weten

De Amerikaanse politie probeert met man en macht te achterhalen wat er nu precies gebeurd is met de kleine Paislee Shultis (6). Het meisje was ruim twee jaar vermist, toen ze maandagavond levend werd teruggevonden. Ze zat in een geheime ruimte onder een keldertrap in het huis van haar biologische grootvader, in Saugerties (New York). Dit is wat we al weten.

17 februari