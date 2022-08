Duitse milieuminister: schade rivier de Oder veel groter dan alleen massale vissterfte

Document over huiszoe­king Trump gecensu­reerd vrijgege­ven

Het FBI-document dat de basis vormde voor de doorzoeking van een woning van oud-president Donald Trump is op last van de rechter vrijgegeven, maar er zijn veel passages gecensureerd. Het ministerie van Justitie heeft dat gedaan omdat getuigen, FBI-agenten of andere betrokkenen in gevaar kunnen komen als hun identiteit bekend zou worden. De rechter had daar begrip voor getoond, mede omdat er al betrokkenen zijn bedreigd. Ook delen die het strafrechtelijk onderzoek zouden kunnen schaden zijn gecensureerd.

26 augustus