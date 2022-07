Duitse milieuminister: grootste kerncentrale blijft mogelijk open vanwege oorlog in Oekraïne

Volgens Lemke moet een stresstest van de Duitse energievoorziening uitwijzen of de centrale gesloten wordt of niet. "Als de stresstest laat zien dat Beieren een serieus elektriciteitsprobleem heeft, dan gaat de overheid de situatie evalueren en de bijbehorende mogelijkheden die zich dan voordoen.”

Lemke is lid van Die Grünen. Die groene partij is altijd fel tegen het openhouden van kerncentrales geweest. Duitsland besloot jaren geleden na de kernramp in het Japanse Fukushima in 2011 om de kerncentrales van het land te sluiten en over te gaan op groenere energie. Maar de inval van Rusland in Oekraïne heeft de zekerheid van de gaslevering op scherp gezet.