Duitse mediaregulator verbiedt uitzending van Russisch staatsmedium Russia Today

Musk: “Tweet over Tesla van de beurs halen was volledige waarheid”

De tweet die Elon Musk in augustus 2018 verstuurde over het van de beurs halen van de elektrische autofabrikant Tesla was de “volledige waarheid”. Dat staat in een verklaring die advocaten van Musk hebben ingediend bij de rechtbank in een zaak die door beleggers is aangespannen tegen de multimiljardair. Ze vinden dat Musk fraude heeft gepleegd met de tweet.

8:50