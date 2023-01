Duitse media vragen ontslag minister van Defensie na knullige nieuwjaarsvideo: “Ze maakt heel Duitsland belachelijk”

De Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht krijgt zware kritiek op een knullige videoboodschap die ze opnam tijdens de chaotische nieuwjaarsviering in Berlijn. Volgens Duitse media is haar positie onhoudbaar. “Ze maakt heel Duitsland belachelijk”, klinkt het.

Op de video blikt ze, nauwelijks hoorbaar door het geluid van ontploffend vuurwerk, terug "op een jaar dat eindigde met een oorlog die woedt in het midden van Europa". Het conflict in Oekraïne had volgens de minister geleid tot "veel bijzondere ervaringen" en de kans op "veel ontmoetingen met geweldige en interessante mensen". De clip van Lambrecht staat op haar persoonlijke Instagrampagina.

De video kwam Lambrecht op vernietigende kritieken in de Duitse pers te staan. Dagblad ‘Der Tagesspiegel’ is van mening dat de positie van Lambrecht “onhoudbaar” is. "In de video klinkt het alsof de oorlog en zijn gevolgen voor haar in de eerste plaats een spannende professionele ervaring zijn, zoveel fijne indrukken en ontmoetingen! Wie op zo’n manier over oorlog spreekt, is niet meer houdbaar als Defensieminister.”

Ook de boulevardkrant ‘Bild’ had weinig vleiende woorden voor de minister: "De minutenlange boodschap, gefilmd met een mobiele telefoon, beschaamde Duitsland", aldus het dagblad. “Christine Lambrecht is erin geslaagd het ambt van minister van Defensie te ruïneren, en het imago van het hele ministerie te beschadigen.”

In de context van de oorlog in Oekraïne was de video “ongepast en beschamend", schreef het tijdschrift ‘Der Spiegel’. Volgens het tijdschrift vinden ook haar coalitiepartners - de liberale FDP en de Groenen -, en haar naaste medewerkers in het ministerie, de video “bijzonder pijnlijk, maar mogen we dat niet zeggen”.

Duitse media trekken het vermogen van Lambrecht in twijfel om de grootste economie van Europa te leiden bij het herstel van zijn lang verwaarloosde strijdkrachten in de nasleep van de oorlog in Oekraïne. "Voor deze decennialange taak zou men graag een leider zien die vreugde en energie in het defensiebeleid steekt, die het ministerie en de troepen aanspoort en die de publieke aandacht gebruikt ten gunste van de strijdkrachten", aldus de ‘Süddeutsche Zeitung’.

Voormalig kanselierskandidaat van de CDU Armin Laschet, vandaag in de oppositie, vroeg zich op Twitter af of de werking van Duitsland in Europa en de wereld “eigenlijk nog wel iets kan schelen?”

Van privégebruik legerhelikopter tot kapotte tanks De sociaaldemocraat Lambrecht heeft in 2022 de ene na de andere teleurstelling opgestapeld. In januari kreeg ze al flinke kritiek en was ze het mikpunt van hoon en spot vanwege haar belofte dat Duitsland 5000 helmen zou sturen naar Kiev. De Oekraïense regering vroeg juist om zware wapens ter verdediging van de toen nog dreigende Russische inval. Ook in mei lag ze onder vuur naar aanleiding van een privévlucht met haar zoon in een legerhelikopter. “De minister van Defensie moet tactvoller zijn en de Luftwaffe (luchtmacht, red.) niet verwarren met Lufthansa, de belangrijkste luchtvaartmaatschappij van Duitsland”, zei Thorsten Frei, van de oppositiefractie CDU/CSU. Eind vorige maand volgde een zoveelste blamage toen bleek dat de gloednieuwe hypermoderne en peperdure Duitse pantservoertuigen, de Puma’s, al na één training stuk voor stuk met pech te kampen hadden.

