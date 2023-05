Duitse kunstenaar vervaardigde al bijna 100.000 gouden kasseien ter ere van slachtoffers Holocaust

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig (75) vervaardigde de voorbije 30 jaar al bijna 100.000 met goud bedekte kasseien ter nagedachtenis van mensen die door de nazi’s werden gedeporteerd en vermoord. Van opgeven is nog geen sprake, zegt hij, de vraag is immers groter dan ooit.

Met het installeren van ‘Stolpersteine’ (‘struikelstenen’) voor het laatste gekende adres van de slachtoffers, wil Demnig aandacht vragen voor het lot van de slachtoffers van de Holocaust.

De kunstenaar begon zo’n 30 jaar geleden aan het project, toen hij de eerste stenen legde in Keulen en Berlijn. Bijna 100.000 struikelstenen later, wordt zijn werk aangetroffen in 30 verschillende landen, van Finland tot Italië, Hongarije, Rusland en Oekraïne.

Volledig scherm © REUTERS

“Hier had ik nooit van durven dromen”, zegt Demnig, die had gedacht een paar honderd of misschien duizend gouden kasseien te vervaardigen. “Ik was naïef genoeg om te geloven dat het na een tijdje zou afnemen, maar het is omgekeerd: de vraag wordt groter en groter.” Hij verwacht dit jaar zijn 100.000ste steen te leggen.

In zijn atelier etst Demnig met de hand de naam, geboortedatum en omstandigheden van het overlijden van het Holocaustslachtoffer in het goud. De meeste stenen, die door iedereen kunnen worden aangevraagd, legt hij zelf. De kosten worden gedekt met donaties en sponsoring door zowel particulieren als bedrijven en instellingen.

“Mensen vragen me waarom ik het niet in een fabriek laat maken”, vertelt hij. “Ik antwoord dat Auschwitz een moordfabriek was. Daarom is het belangrijk voor me dat de tekst met de hand in de gedenkplaten wordt gehamerd.”

Volledig scherm © REUTERS

Geïnspireerd door de Talmoed - een van de belangrijkste boeken in het jodendom - die zegt dat iemand pas vergeten is als zijn of haar naam vergeten is, brengen de stenen voor de gebouwen de herinneringen aan wie er ooit woonde tot leven.

De kasseien herdenken alle groepen die slachtoffers waren van de nazi’s, waaronder Joden, zigeunervolken Sinti en Roma, politieke tegenstanders, homoseksuelen en “asociale elementen”, oftewel criminelen.

De gouden kasseien maken een vast onderdeel uit van het straatbeeld in Duitse steden, en vooral Berlijn. Zowel lokale inwoners als toeristen stoppen om de glimmende stenen te bekijken en soms bloemen achter te laten.

“Hier hebben we een moeder die gestigmatiseerd werd wegens ‘antisociaal’. Het kind werd ondergebracht in ene kindertehuis. Ze werden allebei vermoord”, vertelt Demnig, terwijl hij twee stenen vervaardigt die voor hun woning in Keulen geplaatst zullen worden.

De man is vastberaden zijn project voort te zetten, maar beseft dat hij uiteindelijk het werk zal moeten delegeren aan collega’s. “Zolang mijn knieën nog goed zijn, doe ik voort”, zegt hij.

Volledig scherm © REUTERS