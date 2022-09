“Duitse kernreactoren gaan langer door”

Meisje van 20 maanden sterft nadat ze geraakt wordt door enorme hagelsteen in Spanje: buurvrouw vertelt hoe het gebeurde

Een hevige hagelbui met stenen van wel 10 centimeter groot heeft in de Spaanse provincie Girona (Catalonië) het leven gekost aan een meisje van 20 maanden. Ze kreeg een hagelsteen op het hoofd en stierf later in het ziekenhuis. Een buurvrouw vertelde aan het Catalaanse ochtendblad ‘El Periódico’ hoe het precies gebeurde.

31 augustus