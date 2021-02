Duitse justitie ontbeert wachtwoord om 50 miljoen euro's aan bitcoins te ontgrendelen

Dakloze steelt straatveeg­ma­chi­ne en rijdt voetgan­gers aan in Parijs: één dode

3 februari In de Parijse zakenwijk La Défense is een straatveegmachine op voetgangers ingereden. Eén vrouw is daarbij omgekomen, een tweede persoon raakte gewond. Volgens het parket van Nanterre is de dader een dakloze.