Duitse journaliste smeert zich in met modder om reportage over watersnood ‘realistischer’ te maken

Een Duitse RTL-journaliste liet in een reportage uitschijnen dat ze actief betrokken was bij de opruimwerkzaamheden in het zwaar getroffen Bad Münstereifel in deelstaat Noordrijn-Westfalen. Susanne Ohlen had het in haar verslag over het leed van de lokale bevolking en riep het publiek op ook een handje toe te steken na de rampspoed. Iemand kon echter filmen hoe de journaliste zichzelf met modder besmeurde alvorens op antenne te gaan.