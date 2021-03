Duitse inlichtingendienst beschouwt rechtse partij AfD als verdachte organisatie

AfD is de op twee na grootste partij in het nationale parlement, en is daarmee ook de grootste oppositiepartij. AfD werd in 2013 gesticht als eurokritische partij, maar evolueerde, onder meer door de vluchtelingencrisis in 2015, tot een antimigrantenpartij. Intussen heeft de partij parlementsleden in alle zestien Duitse deelstaten. In de meeste regio's in het oosten van Duitsland haalt de partij meer dan twintig procent van de stemmen.