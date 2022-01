Duitse hulplijn voor "coronacomplotdenkers" in de familie is groot succes

IMF roept El Salvador op te stoppen met bitcoin als betaalmid­del

El Salvador moet een einde maken aan het gebruik van de cryptomunt bitcoin als wettelijk betaalmiddel. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens het IMF zijn er te veel risico's verbonden aan de bitcoin, die recent in een vrije val is beland en sinds een piek in november bijna de helft van zijn waarde heeft verloren.

