Duitse hoofdverdachte in zaak verdwenen Maddie heeft mogelijk toch alibi

Amy Schneider haalt als eerste vrouw ooit kaap van 1 miljoen prijzen­geld in ‘Jeopardy!’

In de lange geschiedenis van bijna 57 jaar van de Amerikaanse tv-quiz ‘Jeopardy!’ is een vierde kandidaat gaan lopen met een prijzenpot van meer dan 1 miljoen dollar (880.000 euro). Software-engineering manager Amy Schneider uit Oakland in Californië is meteen ook de eerste vrouw ooit die deze mijlpaal haalt.

8 januari