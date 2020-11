Duitse hoofdverdachte in zaak-Maddie McCann komt niet vrij onder voorwaarden in drugszaak

Christian Brückner, de verdachte in de zaak rond de verdwenen Britse peuter Maddie McCann, krijgt geen voorwaardelijke vrijlating in een drugszaak. Dat heeft de rechtbank in het Duitse Braunschweig beslist.

De 43-jarige man zit momenteel in Kiel een celstraf van 21 maanden uit voor een drugsdelict, die op 7 januari afloopt. Afgelopen maandag verscheen hij voor de rechter in Braunschweig, waar hij de voorwaardelijke vrijlating vroeg. De rechter heeft nu beslist om niet op dat verzoek in te gaan.

Volgens de rechtbank wordt de verdachte niet vrijgelaten in het belang van het grote publiek. "De veroordeelde heeft meerdere feiten gepleegd en heeft al een mislukte proeftijd achter de rug", klinkt het bij de rechtbank, die mogelijk voor extra strafbare feiten vreest als de man toch vrijkomt.

Toen de man maandag naar het gerechtsgebouw gebracht werd, was er nog even opschudding. Bij het omdoen van zijn enkelboeien liep de man een blessure op aan de ribben en moest hij naar het ziekenhuis voor onderzoek. De politie onderzoekt wat er juist gebeurd is.

Verkrachtingszaak

Moest de rechter in het voordeel van Brückner beslist hebben, was de kans overigens klein dat de man de gevangenis meteen mocht verlaten. In dat geval zou normaal de voorlopige hechtenis in afwachting van een proces in een verkrachtingszaak van kracht worden. De man zou in 2005 - ongeveer anderhalf jaar voor de verdwijning van Maddie McCann - een 72-jarige vrouw hebben verkracht in Praia da Luz in Portugal.

Begin juni kondigde de Duitse federale politie aan dat men onderzocht of de man gelinkt kan worden aan de verdwijningszaak van de driejarige Maddie McCann die dertien jaar geleden verdween uit haar bed in een vakantieoord in Praia Da Luz.