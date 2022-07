Duitse havenarbeiders zetten prikacties verder

In de havens van onder meer Hamburg, Bremen en Bremerhaven zijn de arbeiders donderdagochtend prikacties begonnen die nog tot zaterdag 6 uur zullen duren. Ook vrijdag gaan de arbeiders daarmee verder. “Vandaag gaan we door, hopelijk even luid en sterk als gisteren”, zegt Stephan Gastmeier van de vakbond Verdi. Het werk zou zaterdag om 6 uur hervat worden. De vakbonden voeren momenteel collectieve (loon)onderhandelingen met de vereniging van Duitse zeehavens, maar die zijn in het slop geraakt.

Verschillende havenbedrijven trokken naar de rechter om de staking te beëindigen, maar daar gingen de rechters niet op in. In Hamburg besliste de rechtbank de prikacties toe te laten, aldus Verdi, maar werd in een schikking wel een “vredesplicht” opgelegd tot eind augustus. In Bremen, Oldenburg en Wilhelmshaven ging de rechtbank niet in op de vraag van de werkgevers om een punt te zetten achter de acties.

Verdi had opgeroepen tot de stakingen om de druk op de werkgevers, na zeven mislukte gespreksronde, te verhogen. Het is al de derde prikactie in enkele weken, en de hevigste vakbondsactie in de havens in meer dan veertig jaar.

Gevolgen aanzienlijk

Alle belangrijkste Noordzeehavens zijn getroffen door de acties. Hamburg is daarbij veruit de grootste, maar ook in Bremen, Bremerhaven, Emden, Wilmhelmshaven en Brake wordt het werk neergelegd. In Hamburg vindt rond het mdidaguur een manifestatie plaats. De vakbond verwacht er duizenden deelnemers.

De gevolgen van de acties voor de afhandeling van container- en vrachtschepen zijn aanzienlijk en brengen het laden en lossen van schepen vrijwel tot stilstand. Ulrike Riedel, voorzitter van de havenfederatie ZDS, noemde de acties vanwege de impact op de bevoorradingsketens “onverantwoordelijk”. De containertrafiek lijdt al enkele weken onder opstoppingen op de Noordzee. Begin juni liet het Duitse Kiel Institute weten dat 2 procent van de wereldwijde vrachtcapaciteit geblokkeerd zou zitten op de Noordzee.