Duitse Groenen laten al hun 120.000 leden stemmen over regeerakkoord

De Groenen maakten in 1998 en 2002 al deel uit van de federale regering in Duitsland. Maar nooit eerder in de partijgeschiedenis hebben alle leden de mogelijkheid gekregen om zich over het akkoord uit te spreken. Op het niveau van de deelstaten is het wel al gebeurd dat de partij alle leden liet meestemmen.

Onderhandelingen

Vier vermoeiende jaren

Covoorzitter Robert Habeck maakte in elk geval duidelijk dat hij sterk gelooft in een regeringsdeelname van de Groenen. “Als we ons niet dom gedragen, zullen we deze regering de komende vier jaar niet enkel steunen, maar zullen we er ook een belangrijke stem in hebben”, verklaarde hij. Habeck waarschuwde wel voor “vier vermoeiende jaren”. “Voortaan, wellicht vanaf Kerstmis, is elke crisis ook onze crisis en elke uitdaging ook onze uitdaging.”