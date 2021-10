Duitse Groenen akkoord om onderhandelingen over coalitieregering te starten

Ze willen nu een stap verder gaan. Het bestuur van de SPD van kandidaat-premier Olaf Scholz is vrijdag meteen na de gesprekken akkoord gegaan. Maandag doet het FDP-bestuur dat naar verwachting ook. De drie zijn allemaal winnaars bij de verkiezingen van 26 september en hebben samen een comfortabele meerderheid van meer dan vierhonderd zetels in de Bondsdag (735 leden).

De voorzitter van de Groenen, Robert Habeck, zei dat er "groene geschiedenis" wordt geschreven en dat "we in een tijd van hoop zijn aangekomen". Of de coalitie eenvoudig te smeden zal zijn, is verre van vanzelfsprekend. De krant Bild voorziet al enorme problemen bij de verdeling van ministerposten.