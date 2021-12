Duitse goedkeuring Nord Stream 2 mogelijk pas over zes maanden

Franse kerncentra­le, net over de grens, opnieuw stilgelegd voor controle

Het Franse elektriciteitsbedrijf Electricité de France (EDF) gaat donderdag uit voorzorg de twee reactoren van de kerncentrale van Chooz stilleggen. De centrale ligt vlakbij Dinant, net over de grens in de Franse Ardennen. De controles komen er nadat defecten vastgesteld werden in een gelijkaardige centrale in het Franse Civaux.

15 december