Duitse gezondheidsminister: “We hebben een lockdown nodig”, Merkel wil wet die inmenging deelstaten verbiedt

Duitsland heeft een lockdown nodig om de huidige golf aan besmettingen zo snel mogelijk de kop in te drukken. Dat heeft de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn gezegd op een persconferentie over de coronacijfers in zijn land. Bondskanselier Merkel werkt intussen aan een wet waardoor ze zonder inmenging van de deelstaten een hele strenge nationale lockdown kan opleggen.

“We hebben een lockdown nodig”, wond Spahn er vanochtend geen doekjes om. Mogelijk is ook een avondklok nodig om het aantal sociale contacten te reduceren. Op dit moment liggen er 4.500 coronapatiënten op intensieve zorg in Duitsland. “Als dit zo doorgaat, wordt het te veel voor ons zorgsysteem”, waarschuwde de minister.

Quote We kunnen deze derde golf niet voorkomen, maar ik hoop dat we hem kunnen afvlakken. Lothar Wieler van het Robert Koch-instituut

Ook Lothar Wieler, de baas van het Robert Koch-instituut, - de Duitse evenknie van Sciensano - toonde zich erg pessimistisch over de huidige situatie. Volgens Wieler is het niet mogelijk om de huidige coronagolf tot stilstand te brengen. “We kunnen deze derde golf niet voorkomen, maar ik hoop dat we hem kunnen afvlakken”, zei hij over de zorgwekkende toestroom in de ziekenhuizen. “We moet dit samen doen.”

Het aantal besmettingen in Duitsland is gestegen met 25.464 in één dag. Dat zijn 3.576 infecties meer dan er een week geleden werden opgetekend. Mogelijk speelt het verlengde paasweekend hier wel een rol.

Deelstaten

Bondskanselier Angela Merkel overweegt intussen om beperkingen op te leggen aan regio’s die de gezondheidscrisis niet onder controle krijgen. “De regering is van plan om volgende week een wetsontwerp in te dienen, in nauwe samenwerking met de deelstaten, dat een bindend en uitgebreid noodplan mogelijk moet maken voor districten met een incidentie van 100 (besmettingen per 100.000 inwoners, nvdr.) en hoger”, vertelde een overheidsbron aan Reuters.

Als de wet wordt aangenomen kan Merkel dus zonder instemming van de deelstaten in heel het land een strenge lockdown opleggen. Deelstaten met een incidentie van minder dan 100 gevallen per 100.000 inwoners op weekbasis zouden de controle over hun opgelegde coronamaatregelen kunnen behouden.

Volledig scherm De Duitse bondskanselier Angela Merkel. © EPA

Eerder deze week liet Merkel weten dat zij voorstander is van een strenge nationale lockdown. In een korte periode wil ze zo veel mogelijk activiteiten in heel het land lamleggen, omdat volgens haar daarmee de stijging van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames tot staan kan worden gebracht. Het zou onder meer gaan om nieuwe schoolsluitingen en uitgaansverboden.

Het overleg dat maandag gepland stond tussen Merkel en de zestien deelstaatspremiers over het te voeren coronabeleid zou volgens de overheidsbron niet doorgaan.