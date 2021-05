Duitse gepensioneerde schenkt aan 33.333 kinderen kaartjes voor de zoo

Horst Eschler is gepensioneerd, maar hij wil zich blijven inzetten voor de samenleving. De man had de Allwetterzoo al verrast met de grootste donatie uit de geschiedenis van de dierentuin door 750.000 euro te schenken. “Deze som moet ten goede komen aan de dieren in de zoo”, luidde zijn eenvoudig verzoek een maand geleden volgens Bild.

Maar Eschler wilde ook iets doen voor kinderen. Hij kocht duizenden kaartjes waarvan scholen en kinderdagverblijven gebruik kunnen van maken. “Wij zijn compleet overweldigd”, zei Simone Schehka, directeur van de Allwetterzoo. “Vooral na deze moeilijke tijden zijn we ontzettend verheugd dat dankzij de bijdrage van mijnheer Eschler zo veel schoolkinderen gratis toegang zullen hebben tot de dierentuin.”

Wegens de coronapandemie mogen er al maanden geen school- of kleuteruitstapjes meer plaatsvinden in Duitsland. “We hopen dat we na de zomervakantie onze poorten weer kunnen openen voor school- en kleutergroepen”, aldus de directeur van de dierentuin.

Quote Ik wil niet dat volgende generaties allerlei dieren alleen leren kennen door middel van illustra­ties in boeken of op televisie. Horst Eschler

De bescherming van fauna en flora is iets wat Horst Eschler zeer nauw aan het hart ligt. “Ik wil niet dat volgende generaties allerlei dieren alleen leren kennen door middel van illustraties in boeken of op televisie. Gebeurtenissen zoals de bosbranden in Australië moeten ons duidelijk maken dat we zo niet door kunnen gaan ”, besloot de gulle man.

