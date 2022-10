Duitse fitnesstycoon aan boord van neergestort privévliegtuigje: twee lichamen gevonden in zee

Duizenden mensen op straat in Washington om Iraanse demonstran­ten te steunen

In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn zaterdag duizenden mensen, onder wie heel Iraniërs, de straat opgetrokken om hun steun te betuigen met de manifestanten in Iran. De stoet liep van de National Mall, in het centrum van de stad, tot aan het Witte Huis onder het motto ‘Vrouwen, Leven, Vrijheid’.

