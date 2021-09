Duitse fabriek betaalt werknemers vaccinatiepremie van 500 euro

Geldpremie om je te laten vaccineren? In Duitsland denken ze eraan

17 september Er gaan in Duitsland stemmen op om een bonus uit te keren aan iedereen die zich laat inenten tegen het coronavirus, in de hoop het najaar door te komen zonder nieuwe ingrijpende maatregelen zoals lockdowns. In Oostenrijk is een omgekeerd systeem ingevoerd. Minister van Werk Martin Kocher neemt daar de uitkering af van werklozen die zich niet laten vaccineren.