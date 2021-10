Duitse ex-militairen verdacht van oprichten paramilitaire groep

Voormalige Amerikaan­se minister van Buitenland­se Zaken Colin Powell overleden door coronavi­rus en kanker: “Immuunsys­teem aangetast”

18 oktober Colin Powell, onder president George W. Bush Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, is maandag bezweken aan complicaties ten gevolge van het coronavirus. Dat meldt zijn familie in een mededeling op Facebook. Powell was de eerste zwarte Amerikaan aan het hoofd van het leger, en later werd hij ook de eerste zwarte minister van Buitenlandse Zaken. De oud-minister werd 84.