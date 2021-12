Duitse evenknie van Sciensano adviseert maximale beperking contacten

“Niet alleen hapjes en aperitie­ven buiten, graag tussendoor ook nog eventjes afkoelen”: zo vier je veilige en gezellige eindejaars­fees­ten

“Hoe minder volk, hoe beter”, luidt de kernachtige boodschap van viroloog Steven Van Gucht. Maar door de hoge besmettingsgraad volstaat dat niet voor een veilig feest in beperkte familiekring. Maar hoe organiseer je dat? We brachten alle praktische adviezen van onze experts bijeen in één artikel dat jou langs alle hindernissen gidst. Over welke zelftests wanneer, een CO2-meter of luchtreiniger, met tussendoor antwoorden op praktische vragen als “hoeveel personen per vierkante meter?”

12:06